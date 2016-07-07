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32-летнего кировчанина приговорили к 2,6 годам колонии строгого режима за поджог автомобиля.

В суде было установлено, что летом 2017 году между осуждённым и его знакомым произошел конфликт, который перерос в драку. Участников ссоры попытался их общий знакомый, в собственности которого имелся автомобиль Chevrolet Aveo.

Спустя некоторое время осужденный употребил спиртное и на почве неприязненных отношений решил поджечь иномарку.

Мужчина облил автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью. В результате иномарка сильно пострадала от огня.

Суд признал поджигателя виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба осуждённого отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.

по информации прокуратуры Кировской области



фото kirov.kp.ru