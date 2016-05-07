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Новости / Происшествия

В Нолинске завели уголовное дело на рыбака, ловившего сетью карпов.

Сегодня, 12:50 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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До 10 июня в Кировской области запрещен ловля рыбы всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой.
 
Рыбачить разрешено с берега вне мест нереста. На удочках может быть не более двух крючков.
 
Подозреваемый в браконьерстве был задержан сотрудниками полиции на водохранилище вблизи села Швариха Нолинского района.
 
После проведения проверочных мероприятий дознавателем МО МВД России «Нолинский» в отношении жителя с. Архангельское Немского района, 1968 г. р. было возбуждено уголовное дело по статье 256 УК России «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».
 
В настоящее время проводятся следственные действия.
 
по информации УМВД по Кировской области


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