В Нолинске завели уголовное дело на рыбака, ловившего сетью карпов.

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До 10 июня в Кировской области запрещен ловля рыбы всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой.

Рыбачить разрешено с берега вне мест нереста. На удочках может быть не более двух крючков.

Подозреваемый в браконьерстве был задержан сотрудниками полиции на водохранилище вблизи села Швариха Нолинского района.

После проведения проверочных мероприятий дознавателем МО МВД России «Нолинский» в отношении жителя с. Архангельское Немского района, 1968 г. р. было возбуждено уголовное дело по статье 256 УК России «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

В настоящее время проводятся следственные действия.

по информации УМВД по Кировской области