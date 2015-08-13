В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.
20 мая в отделение полиции «Даровское» поступило сообщение о том, что у д. Мачехонская пропали без вести двое кировчан, 1980 и 1990 г.р.
Оба приехали с бригадой рабочих из Кирова. 19 мая вместе с третьим рабочим мужчины уплыли на лодке по р. Моломе и обратно в деревню не вернулись.
Остальные работники сначала пытались искать своих коллег самостоятельно. Найти удалось только одного из них.
Мужчина рассказал, что лодка перевернулась. Ему удалось доплыть до берега, но он заблудился и не смог вернуться в деревню.
Судьба двух других мужчин оставалась неизвестна.
Полиция организовала поиск пропавших. И 22 мая в воде в полутора километрах ниже по течению был обнаружен труп старшего из пропавших мужчин. Поиски второго продолжаются.
по информации УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.