В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

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20 мая в отделение полиции «Даровское» поступило сообщение о том, что у д. Мачехонская пропали без вести двое кировчан, 1980 и 1990 г.р.

Оба приехали с бригадой рабочих из Кирова. 19 мая вместе с третьим рабочим мужчины уплыли на лодке по р. Моломе и обратно в деревню не вернулись.

Остальные работники сначала пытались искать своих коллег самостоятельно. Найти удалось только одного из них.

Мужчина рассказал, что лодка перевернулась. Ему удалось доплыть до берега, но он заблудился и не смог вернуться в деревню.

Судьба двух других мужчин оставалась неизвестна.

Полиция организовала поиск пропавших. И 22 мая в воде в полутора километрах ниже по течению был обнаружен труп старшего из пропавших мужчин. Поиски второго продолжаются.

по информации УМВД по Кировской области