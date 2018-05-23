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В Вересниках сгорел многоквартирный дом

Сегодня, 18:01 | Просмотров: 262 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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Сегодня в Вересниках сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Пожар начался около полудня, когда многих жильцов не было дома.

- Моё всё горит, вот завтра одеть нечего!

Тех жителей 16-квартирного дома, кто в момент возгорания был дома, эвакуировали. Всего 30 человек, в том числе пятеро детей. Никто не пострадал.

- Площадь по всей кровле?
- Да.
- Триста?
- Больше, 350, наверное, первый этаж захватило.
- 300-350 метров.

Можно предположить, что возгорание началось в квартире на втором этаже, откуда огонь распространился по чердаку.

В Вересниках сгорел многоквартирный домМАРИЯ ЗАГРЕБИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Я была на огороде, иду с огорода, с того подъезда с кухни уже огонь выходит, что у них случилось, не знаю».

По словам соседей, хозяйка квартиры в саду и еще не знает о случившемся. Прибывшие пожарные в первую очередь отключили дом от электросети и газопровода, а огонь быстро охватывал новые площади.

За тушением наблюдали жители, которые были в шоке еще и потому, что дом не так давно горел.

- 4 года назад он горел точно также только с той стороны.

По словам местных жителей, в прошлый раз причиной возгорания стал поджег. И вот люди только наладили быт, завершили в квартирах ремонт, почти забыли о пережитом, как опять беда. Кстати, в 2012 году дом был признан аварийным, и до конца этого года его планировалось расселить.

В Вересниках сгорел многоквартирный домОЛЬГА ПОМЫТКИНА:
«Мы три года подряд всё это страховали, в этом году нам сказали - не страхуют, т.к. вначале Вересников частный дом сгорел. Сейчас мы без страховки, ни денег, ничего не получим».

Тем временем к месту пожара продолжали прибывать спецслужбы. В итоге в тушении было задействовано 56 человек и 17 единиц техники. В том числе от МЧС.

- Еще две цистерны.
- Уже работают 9 стволов.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 14:04. Затем огнеборцы продолжили проливку деревянных конструкций. Причину возгорания и ущерб еще предстоит установить. Тем временем в администрации сообщили, что погорельцам уже сегодня предоставят помещения маневренного фонда. В доме проживают 47 человек. Тем, кого не удалось застать на месте ЧП, следует с паспортом обратиться в Первомайское теруправление.


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