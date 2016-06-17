Учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону

Поделиться новостью:

Если на ДОКе пришлось бороться с настоящим пожаром, то на Советском тракте МЧС, полиция, медики и другие службы собрались, чтобы принять участие в совместных масштабных учениях в рамках подготовки к пожароопасному сезону.Учения начались с десантирования сотрудников лесоохраны с борта самолета АН-2. По легенде, пожар был обнаружен с воздуха и лесоохраной было принято решение ликвидировать огонь силами парашютистов с ранцевыми лесными огнетушителями. Однако, условный пожар постепенно увеличивался, и в его тушении пришлось задействовать и другие службы. Совместно с МЧС тушили и другие очаги возгорания. Спасатели и медики увозили пострадавших, а сотрудники полиции задерживали предполагаемых виновников пожара.Смотры пожарной техники, регулярные тренировки личного состава и совместные с другими службами учения проводятся в Кировской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону. В министерстве лесного хозяйства разработаны и утверждены 39 планов тушения пожаров на территории лесничеств.Готовность подразделений подтверждает и статистика. Только за этот год в области уже случилось 13 пожаров и все они были ликвидированы в день обнаружения, что позволило избежать жертв и серьезного ущерба.Программы и мероприятия по предотвращению пожаров находятся на правительственном контроле.Готовность МЧС и Лесоохраны к тушению пожаров, не освобождает жителей от ответственности. Министерство лесного хозяйства просит граждан соблюдать действующее лесное законодательство, не разводить в лесах открытый огонь, а в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщать о нем в диспетчерскую службу лесоохраны по телефону 64-34-28.