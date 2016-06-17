Учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону
- В рабочем комплекте команды находится мотопомпа, ранцевые огнетушители, зажигательные аппараты.
Учения начались с десантирования сотрудников лесоохраны с борта самолета АН-2. По легенде, пожар был обнаружен с воздуха и лесоохраной было принято решение ликвидировать огонь силами парашютистов с ранцевыми лесными огнетушителями. Однако, условный пожар постепенно увеличивался, и в его тушении пришлось задействовать и другие службы. Совместно с МЧС тушили и другие очаги возгорания. Спасатели и медики увозили пострадавших, а сотрудники полиции задерживали предполагаемых виновников пожара.
РУСЛАН СИБАГАТУЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ НАЗЕМНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ КОГСАУ ЛЕСООХРАНА:
«Привлекались силы и средства КОГСАУ лесоохрана, общей численностью более 27и человек. МЧС общей численностью более 30ти человек. Арендатор привлекался, значит, данного лесного участка, также привлекались УМВД, скорая помощь. Всего значит, привлекалось более 35ти единиц техники, и около 88 человек личного состава».
Смотры пожарной техники, регулярные тренировки личного состава и совместные с другими службами учения проводятся в Кировской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону. В министерстве лесного хозяйства разработаны и утверждены 39 планов тушения пожаров на территории лесничеств.
СЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Готовность сил и подразделений — это основополагающий фактор для того, чтобы лесные пожары тушились вовремя. В тоже время проведение предупредительных мероприятий направлено на недопущение их возникновения, в случае обострения лесопожарной обстановки. Все подразделения наши готовы к тушению лесных пожаров».
Готовность подразделений подтверждает и статистика. Только за этот год в области уже случилось 13 пожаров и все они были ликвидированы в день обнаружения, что позволило избежать жертв и серьезного ущерба.
Программы и мероприятия по предотвращению пожаров находятся на правительственном контроле.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Применение геоинформационных систем, которые мы внедряем, где каждый неравнодушный житель может поучаствовать не только в обнаружении пожара, но и в его ликвидации. Это корпус общественных инспекторов и волонтеров, которые также нам помогают, это применение геоинформационных систем, как я сказал, подписание соглашений со всеми заинтересованными организациями и структурами. В том числе и с МЧС, в том числе с нашими соседними регионами».
Диспетчерская служба Лесоохраны 64-34-28
Готовность МЧС и Лесоохраны к тушению пожаров, не освобождает жителей от ответственности. Министерство лесного хозяйства просит граждан соблюдать действующее лесное законодательство, не разводить в лесах открытый огонь, а в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщать о нем в диспетчерскую службу лесоохраны по телефону 64-34-28.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
11.05.2018