ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

23 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.5945
EURO: 72.1826
Погода в городе Кирове:
ночью:  +11...+13°C
утром:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону

Сегодня, 18:04 | Просмотров: 94 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Если на ДОКе пришлось бороться с настоящим пожаром, то на Советском тракте МЧС, полиция, медики и другие службы собрались, чтобы принять участие в совместных масштабных учениях в рамках подготовки к пожароопасному сезону.

- В рабочем комплекте команды находится мотопомпа, ранцевые огнетушители, зажигательные аппараты.

Учения начались с десантирования сотрудников лесоохраны с борта самолета АН-2. По легенде, пожар был обнаружен с воздуха и лесоохраной было принято решение ликвидировать огонь силами парашютистов с ранцевыми лесными огнетушителями. Однако, условный пожар постепенно увеличивался, и в его тушении пришлось задействовать и другие службы. Совместно с МЧС тушили и другие очаги возгорания. Спасатели и медики увозили пострадавших, а сотрудники полиции задерживали предполагаемых виновников пожара.

Учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону РУСЛАН СИБАГАТУЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ НАЗЕМНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ КОГСАУ ЛЕСООХРАНА:
«Привлекались силы и средства КОГСАУ лесоохрана, общей численностью более 27и человек. МЧС общей численностью более 30ти человек. Арендатор привлекался, значит, данного лесного участка, также привлекались УМВД, скорая помощь. Всего значит, привлекалось более 35ти единиц техники, и около 88 человек личного состава».

Смотры пожарной техники, регулярные тренировки личного состава и совместные с другими службами учения проводятся в Кировской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону. В министерстве лесного хозяйства разработаны и утверждены 39 планов тушения пожаров на территории лесничеств.

Учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону СЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Готовность сил и подразделений — это основополагающий фактор для того, чтобы лесные пожары тушились вовремя. В тоже время проведение предупредительных мероприятий направлено на недопущение их возникновения, в случае обострения лесопожарной обстановки. Все подразделения наши готовы к тушению лесных пожаров».

Готовность подразделений подтверждает и статистика. Только за этот год в области уже случилось 13 пожаров и все они были ликвидированы в день обнаружения, что позволило избежать жертв и серьезного ущерба.

Программы и мероприятия по предотвращению пожаров находятся на правительственном контроле.

Учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Применение геоинформационных систем, которые мы внедряем, где каждый неравнодушный житель может поучаствовать не только в обнаружении пожара, но и в его ликвидации. Это корпус общественных инспекторов и волонтеров, которые также нам помогают, это применение геоинформационных систем, как я сказал, подписание соглашений со всеми заинтересованными организациями и структурами. В том числе и с МЧС, в том числе с нашими соседними регионами».

Диспетчерская служба Лесоохраны 64-34-28

Готовность МЧС и Лесоохраны к тушению пожаров, не освобождает жителей от ответственности. Министерство лесного хозяйства просит граждан соблюдать действующее лесное законодательство, не разводить в лесах открытый огонь, а в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщать о нем в диспетчерскую службу лесоохраны по телефону 64-34-28.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове водителей троллейбуса и автобуса накажут за инцидент на дороге.

17:36 23.05.2018


В Кирове водителей троллейбуса и автобуса накажут за инцидент на дороге.

Начальника отдела ООО «УК Ленинского района» приговорили к 1,6 году лишения свободы.

16:00 23.05.2018


Начальника отдела ООО «УК Ленинского района» приговорили к 1,6 году лишения свободы.

Жителям сгоревшего в Вересниках дома предоставят помещения в маневренном фонде.

15:09 23.05.2018


Жителям сгоревшего в Вересниках дома предоставят помещения в маневренном фонде.

24 мая в Кирове и области запретят розничную продажу алкоголя.

14:38 23.05.2018


24 мая в Кирове и области запретят розничную продажу алкоголя.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

14:24 23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Нолинске завели уголовное дело на рыбака, ловившего сетью карпов.

12:50 23.05.2018


В Нолинске завели уголовное дело на рыбака, ловившего сетью карпов.

32-летнего кировчанина приговорили к 2,6 годам колонии строгого режима за поджог автомобиля.

12:44 23.05.2018


32-летнего кировчанина приговорили к 2,6 годам колонии строгого режима за поджог автомобиля.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"

20:45 23.05.2018


В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"

Выставка "Хрисанф известный и неизвестный" в областном краеведческом музее

20:18 23.05.2018


Выставка "Хрисанф известный и неизвестный" в областном краеведческом музее

В Кирове открылась микроскопическая выставка

18:08 23.05.2018


В Кирове открылась микроскопическая выставка

Волонтерская акция прошла на Лобановском кладбище

18:07 23.05.2018


Волонтерская акция прошла на Лобановском кладбище

Какие новшества ждут выпускников в этом году по ЕГЭ

18:05 23.05.2018


Какие новшества ждут выпускников в этом году по ЕГЭ

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В лесах Кировской области - средний класс пожарной опасности

17.06.2016


В лесах Кировской области - средний класс пожарной опасности

В Кировской области - высокий класс пожарной опасности

22.07.2016


В Кировской области - высокий класс пожарной опасности

Учения по тушению лесных пожаров в Белохолуницком районе

07.05.2014


Учения по тушению лесных пожаров в Белохолуницком районе

Кировские леса будут патрулировать беспилотники

08.12.2016


Кировские леса будут патрулировать беспилотники

Большинство пожаров в кировских лесах - по вине граждан

17.08.2016


Большинство пожаров в кировских лесах - по вине граждан

В лесах Кировской области - средний класс пожарной опасности

24.06.2016


В лесах Кировской области - средний класс пожарной опасности

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

В Кировской области ожидаются грозы и град.

18.05.2018


В Кировской области ожидаются грозы и град.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх