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Новости / Происшествия

На трассе Киров-Слободской сгорел рейсовый автобус.

Сегодня, 08:47 | Просмотров: 407 | Версия для печати
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ЧП произошло около восьми часов вечера 23.05.2018. Автобус маршрута № 102 выполнял очередной рейс.
 
Неожиданно во время движения в районе д. Осинцы произошло задымление с последующим возгоранием моторного отсека, который расположен в задней части салона. Более десятка пассажиров быстро вышли из автобуса.
 
Водитель попытался потушить огонь самостоятельно. На помощь ему пришли проезжавшие мимо водитель и пассажиры легкового автомобиля. Но потушить пламя небольшими огнетушителями у них не получилось.
 
К моменту прибытия пожарных большая часть автобуса была охвачена огнем. Люди не пострадали.
 
Автобус выгорел практически полностью.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.
 
фото vk.com/zlo43


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