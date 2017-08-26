На трассе Киров-Слободской сгорел рейсовый автобус.
ЧП произошло около восьми часов вечера 23.05.2018. Автобус маршрута № 102 выполнял очередной рейс.
Неожиданно во время движения в районе д. Осинцы произошло задымление с последующим возгоранием моторного отсека, который расположен в задней части салона. Более десятка пассажиров быстро вышли из автобуса.
Водитель попытался потушить огонь самостоятельно. На помощь ему пришли проезжавшие мимо водитель и пассажиры легкового автомобиля. Но потушить пламя небольшими огнетушителями у них не получилось.
К моменту прибытия пожарных большая часть автобуса была охвачена огнем. Люди не пострадали.
Автобус выгорел практически полностью.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.
фото vk.com/zlo43
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