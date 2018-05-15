Кировчанин "подарил" мошенникам 55 тысяч рублей за восстановление водительских прав.

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38-летний житель г. Кирова был лишен права управления транспортными средствами.

В одной из социальных сетей мужчина нашел объявление об «оказании помощи в восстановлении водительских удостоверений». Кировчанин связался с авторами объявления и перевел им 55 тысяч рублей.

Но взамен никакого удостоверения не получил.

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России.

по информации УМВД по Кировской области