Кировчанин "подарил" мошенникам 55 тысяч рублей за восстановление водительских прав.
38-летний житель г. Кирова был лишен права управления транспортными средствами.
В одной из социальных сетей мужчина нашел объявление об «оказании помощи в восстановлении водительских удостоверений». Кировчанин связался с авторами объявления и перевел им 55 тысяч рублей.
Но взамен никакого удостоверения не получил.
В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России.
по информации УМВД по Кировской области
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