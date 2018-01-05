Жителя г. Кирова дважды за один день обманули дистанционные мошенники.

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30-летний мужчина решил приобрести квадрокоптер и нашел подходящее объявление на одном из сайтов.

Кировчанин связался с «продавцом» и договорился о сделке. Мужчина перевел за квадрокоптер 41 тысячу рублей, но сделка не состоялась.

Тогда кировчанин нашел другое объявление и перевел другому "продавцу" 41 тысячу 980 рублей. Но и он оказался мошенником.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Полицейские установили, что в обоих случаях телефоны «продавцов» были зарегистрированы в Москве. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.

по информации УМВД по Кировской области