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Новости / Происшествия

Жителя г. Кирова дважды за один день обманули дистанционные мошенники.

Сегодня, 13:13 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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30-летний мужчина решил приобрести квадрокоптер и нашел подходящее объявление на одном из сайтов.
 
Кировчанин связался с «продавцом» и договорился о сделке. Мужчина перевел за квадрокоптер 41 тысячу рублей, но сделка не состоялась.
 
Тогда кировчанин нашел другое объявление и перевел другому "продавцу" 41 тысячу 980 рублей. Но и он оказался мошенником.
 
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
 
Полицейские установили, что в обоих случаях телефоны «продавцов» были зарегистрированы в Москве. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.
 
по информации УМВД по Кировской области


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