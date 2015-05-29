В Кировской области педофила приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

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Собранные сотрудниками Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области доказательства в отношении мужчины признаны судом достаточными.

Следствием было установлено, что житель Кировской области 1976 г.р. в течение девяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников школы-интерната.

В некоторых случаях педофил заманивал мальчиков денежным вознаграждением. В ряде случаев мужчина распивал с подростками алкогольные напитки. Всего на счету мужчины 5 несовершеннолетних мальчиков.

Преступления были выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области.

Осужденный вину в совершенных преступлениях признал.

По представлению следователя была проведена проверка работы указанного муниципального образовательного учреждения, по результатам которой привлечены к дисциплинарной ответственности директор, заместитель директора по воспитательной работе и 5 педагогов школы-интерната.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

фото СУ СКР по Кировской области