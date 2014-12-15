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На улицы Кирова вышел «родительский контроль»

Сегодня, 14:55 | Просмотров: 91 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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На улицы Кирова вышел «родительский контроль». Активисты, родители и члены общественного совета при УМВД отправились в рейд по городу, уничтожая рекламу наркотиков.

Легким движение руки на стене этого подъезда уничтожается рекламная надпись. На первый взгляд, эта трафаретная реклама, кажется безобидной. Однако полиция и активисты прекрасно знают, что за ней скрывается настоящая торговля смертью. И таких надписей с наступлением летнего сезона все больше. Усугубляет ситуацию тот факт, что в этом районе расположено много школ.

На улицы Кирова вышел «родительский контроль»ЭЛЬВИРА ЩЕРБАК, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Организаторами акции являются управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области, общественные организации стоп наркотик, будущее без насилия и наркотиков, а также при содействии общественного совета при УМВД России по Кировской области. Уже второй год акцию проводим при участии родительской общественности. Акция проводится в преддверии торжественных мероприятий последний звонок и выпускной».

Противоправные надписи о продаже наркотиков, которые непосвященный человек даже не сможет правильно понять, закрашиваются ежегодно. Однако, деятельность общественного совета при УМВД этим не ограничивается.

На улицы Кирова вышел «родительский контроль»ЕЛЕНА УРМАТСКАЯ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Рассматриваем различные вопросы деятельности органов внутренних дел. Принимаем активное участие в мероприятиях по профилактике правонарушений. Лично я участвую в поддержке дома-интерната, и мы ежегодно акции проводим с детками. С родителями занимаемся. Вместе с управлением внутренних дел».

На сегодняшний день в совете состоит 23 человека и состав не менялся полтора года. Под контролем общественников не только правонарушения, касающиеся детей, но и много других направлений.


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