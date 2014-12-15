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На улицы Кирова вышел «родительский контроль». Активисты, родители и члены общественного совета при УМВД отправились в рейд по городу, уничтожая рекламу наркотиков.Легким движение руки на стене этого подъезда уничтожается рекламная надпись. На первый взгляд, эта трафаретная реклама, кажется безобидной. Однако полиция и активисты прекрасно знают, что за ней скрывается настоящая торговля смертью. И таких надписей с наступлением летнего сезона все больше. Усугубляет ситуацию тот факт, что в этом районе расположено много школ.Противоправные надписи о продаже наркотиков, которые непосвященный человек даже не сможет правильно понять, закрашиваются ежегодно. Однако, деятельность общественного совета при УМВД этим не ограничивается.На сегодняшний день в совете состоит 23 человека и состав не менялся полтора года. Под контролем общественников не только правонарушения, касающиеся детей, но и много других направлений.