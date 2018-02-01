В Мурашинском районе "Porsche 944" врезался в фуру.
ДТП произошло в 16.50 24 мая 2018 года.
На 479-ом километре автодороги «Вятка» 45-летний водитель автомобиля «Порше 944» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
По которой в это время двигался грузовой автомобиль «МАЗ».
В результате водитель и 44-летний пассажир «Порше» получили травмы, госпитализация не потребовалась.
В ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
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