ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Происшествия

В Мурашинском районе "Porsche 944" врезался в фуру.

Сегодня, 12:43 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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ДТП произошло в 16.50 24 мая 2018 года.
 
На 479-ом километре автодороги «Вятка» 45-летний водитель автомобиля «Порше 944» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
 
По которой в это время двигался грузовой автомобиль «МАЗ».
 
В результате водитель и 44-летний пассажир «Порше» получили травмы, госпитализация не потребовалась.
 
В ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.


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