В Вятскополянском районе «ВАЗ-21124» столкнулся с микроавтобусом: 1 человек погиб.
ДТП произошло утром 25 мая 2018 года.
На 7 километре автодороги Вятские Поляны – Сосновка, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Соллерс».
Пассажиров в салоне не было.
В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21124» погиб, водитель автобуса не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Уже известно, что мужчина, управлявший "двенадцатой", не имел водительских прав.
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