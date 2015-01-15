В Вятскополянском районе «ВАЗ-21124» столкнулся с микроавтобусом: 1 человек погиб.

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ДТП произошло утром 25 мая 2018 года.

На 7 километре автодороги Вятские Поляны – Сосновка, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Соллерс».

Пассажиров в салоне не было.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21124» погиб, водитель автобуса не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Уже известно, что мужчина, управлявший "двенадцатой", не имел водительских прав.