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В Кирове задержали четырех молодых людей, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков.

Сегодня, 14:33 | Просмотров: 147 | Версия для печати
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День проведения "последнего звонка" в школах выдался весьма беспокойным для сотрудников Росгвардии.
 
Утром 24 мая наряд вневедомственной охраны в районе трамплина обратил внимание на двух подозрительных молодых людей. Девушка что-то прятала в кустах, а юноша весь процесс фотографировал.
 
Увидев патрульных, девушка бросила пакет в кусты. Вместе с молодым человеком они попытались скрыться на своем автомобиле. Но сбежать от росгвардейцев им не удалось.
 
В ходе беседы с патрульными выяснилось, что молодые люди приехали в Киров из Слободского сделать закладки наркотиков. В пакете, который девушка выкинула в кусты, находилось больше десятка пакетиков с порошкообразным веществом.
 
Подозреваемых передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
 
В тот же день еще двое подозрительных молодых людей были задержаны в гаражном кооперативе на улице Сормовской. Оба гражданина 1998 и 1988 г.р. находились в нетрезвом состоянии.
 
При досмотре у одного из задержанных, ранее судимого 20-летнего кировчанина, росгвардейцы обнаружили 2 пакетика с неизвестным веществом. Молодых людей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


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