В Кирове задержали четырех молодых людей, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков.

Поделиться новостью:

День проведения "последнего звонка" в школах выдался весьма беспокойным для сотрудников Росгвардии.

Утром 24 мая наряд вневедомственной охраны в районе трамплина обратил внимание на двух подозрительных молодых людей. Девушка что-то прятала в кустах, а юноша весь процесс фотографировал.

Увидев патрульных, девушка бросила пакет в кусты. Вместе с молодым человеком они попытались скрыться на своем автомобиле. Но сбежать от росгвардейцев им не удалось.

В ходе беседы с патрульными выяснилось, что молодые люди приехали в Киров из Слободского сделать закладки наркотиков. В пакете, который девушка выкинула в кусты, находилось больше десятка пакетиков с порошкообразным веществом.

Подозреваемых передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В тот же день еще двое подозрительных молодых людей были задержаны в гаражном кооперативе на улице Сормовской. Оба гражданина 1998 и 1988 г.р. находились в нетрезвом состоянии.

При досмотре у одного из задержанных, ранее судимого 20-летнего кировчанина, росгвардейцы обнаружили 2 пакетика с неизвестным веществом. Молодых людей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.