В Кировской области осужденный пытался дать взятку сотруднику ИК-11.

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38-летний осужденный обратился к сотруднику кирово-чепецкой ИК-11 с просьбой помочь получить материалы для УДО.

За услуги было обещано вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Честный сотрудник УФСИН предупредил осуждённого об уголовной ответственности за дачу взятки.

Кроме того офицер обратился в отдел собственной безопасности УФСИН и сообщил, что его склоняют к коррупции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий взяткодатель был задержан в момент передачи денег.

В отношении виновного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291 УК РФ. Молодому человеку грозит увеличение срока лишения свободы до 4 лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки.

по информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области