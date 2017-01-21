В Кировской области осужденный пытался дать взятку сотруднику ИК-11.
38-летний осужденный обратился к сотруднику кирово-чепецкой ИК-11 с просьбой помочь получить материалы для УДО.
За услуги было обещано вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Честный сотрудник УФСИН предупредил осуждённого об уголовной ответственности за дачу взятки.
Кроме того офицер обратился в отдел собственной безопасности УФСИН и сообщил, что его склоняют к коррупции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий взяткодатель был задержан в момент передачи денег.
В отношении виновного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291 УК РФ. Молодому человеку грозит увеличение срока лишения свободы до 4 лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки.
по информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области
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