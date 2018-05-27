ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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В Кирове прошла сильная гроза.

Сегодня, 14:02 | Просмотров: 216 | Версия для печати
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Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды было распространено накануне.
 
Синоптики предупреждали, что 27 мая днем ожидается усиление ветра, ливни и грозы.
 
На Киров непогода обрушилась около полудня. Шквалистый ветер сорвал кровли с нескольких остановок и киосков. На некоторых улицах были повалены и сломаны старые ветвистые деревья, повреждены рекламные щиты.
 
 
 
В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упавшие ветки затруднили движение на улице Свободы в районе Центрального рынка. От шквалистого ветра пострадали несколько автомобилей на улице Воровского.
 
Последствия шквалов и грозы в городе уже устраняют.
 
Сильные ливни и грозы со шквалистым ветром прошли также в Слободском и других городах области.
 
фото vk.com/zlo43, vk.com/kirovdps
 
В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза. В Кирове прошла сильная гроза.
 
 


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