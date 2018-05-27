В Кирове прошла сильная гроза.
Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды было распространено накануне.
Синоптики предупреждали, что 27 мая днем ожидается усиление ветра, ливни и грозы.
На Киров непогода обрушилась около полудня. Шквалистый ветер сорвал кровли с нескольких остановок и киосков. На некоторых улицах были повалены и сломаны старые ветвистые деревья, повреждены рекламные щиты.
Упавшие ветки затруднили движение на улице Свободы в районе Центрального рынка. От шквалистого ветра пострадали несколько автомобилей на улице Воровского.
Последствия шквалов и грозы в городе уже устраняют.
Сильные ливни и грозы со шквалистым ветром прошли также в Слободском и других городах области.
фото vk.com/zlo43, vk.com/kirovdps
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.