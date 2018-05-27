В Кирове прошла сильная гроза.

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Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды было распространено накануне.

Синоптики предупреждали, что 27 мая днем ожидается усиление ветра, ливни и грозы.

На Киров непогода обрушилась около полудня. Шквалистый ветер сорвал кровли с нескольких остановок и киосков. На некоторых улицах были повалены и сломаны старые ветвистые деревья, повреждены рекламные щиты.

Упавшие ветки затруднили движение на улице Свободы в районе Центрального рынка. От шквалистого ветра пострадали несколько автомобилей на улице Воровского.

Последствия шквалов и грозы в городе уже устраняют.

Сильные ливни и грозы со шквалистым ветром прошли также в Слободском и других городах области.

фото vk.com/zlo43, vk.com/kirovdps