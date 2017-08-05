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В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

Сегодня, 15:57 | Просмотров: 96 | Версия для печати
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По сообщению Кировского гидрометцентра, вечером 27 мая местами по Кировской области ожидается усиление ветра с порывами 23-28 м/с, местами ливни и грозы.
 
Тем временем в Кирове продолжают устранять последствия грозы и шквалистого ветра. Ураган прошелся по городу в воскресенье около полудня.
 
Шквалы валили и ломали деревья, повредили кровли киосков и рекламные щиты. Упавшие деревья повредили остановку в мкр. Вересники. По словам очевидцев, двум мужчинам, которые при этом пострадали, потребовалась помощь медиков. Официальной информации о пострадавших в результате шквалистого ветра пока нет.
 
 
В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение. В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение. В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение. В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение. В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение. В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение. В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным ОДС ЦУКС Кировской области, после грозы на территории Кировской области произошли аварийные отключения электроэнергии в ряде населённых пунктов области.
 
 
Для ликвидации последствий происшествия привлечено 41 человека, 18 единиц техники, в том числе 7 аварийно-восстановительных бригад филиала «Кировэнерго».
 
фото vk.com/zlo43, vk.com/kirovdps


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