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Жительница Кирова купила турпутевку на "фейковом" сайте и лишилась 44 тысяч рублей.

Сегодня, 12:31 | Просмотров: 129 | Версия для печати
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В отдел полиции №1 УМВД России по г. Кирову обратилась кировчанка, ставшая жертвой мошенников.
 
В марте 2018 года женщина нашла в Интернете весьма заманчивую рекламу дома отдыха и связалась с его «представителями» через с сайт. Для бронирования путевки требовалось перечислить предоплату, что доверчивая кировчанка и сделала.
 
О том, что ее обманули, кировчанка узнала лишь в мае, когда пришло время отправляться в отпуск. Выяснилось, что денег за заказанные путевки настоящий дом отдыха не получал и брони никакой нет.
 
Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступников.
 
Ранее таким же образом мошенники обманули кировскую пенсионерку, которая поверила фейковому сайту и перечислила мошенникам более 150 тысяч рублей. «Сайт пансионата» обещал скидки при переводе предоплаты за отдых, что и стало мотивом покупки путевки.
 
Схожий случай был зарегистрирован в Кировской области и в прошлом году: семья кировчан перевела мошенникам «за летний отдых у моря» более 66 тысяч рублей.


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