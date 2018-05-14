Жительница Кирова купила турпутевку на "фейковом" сайте и лишилась 44 тысяч рублей.

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В отдел полиции №1 УМВД России по г. Кирову обратилась кировчанка, ставшая жертвой мошенников.

В марте 2018 года женщина нашла в Интернете весьма заманчивую рекламу дома отдыха и связалась с его «представителями» через с сайт. Для бронирования путевки требовалось перечислить предоплату, что доверчивая кировчанка и сделала.

О том, что ее обманули, кировчанка узнала лишь в мае, когда пришло время отправляться в отпуск. Выяснилось, что денег за заказанные путевки настоящий дом отдыха не получал и брони никакой нет.

Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступников.

Ранее таким же образом мошенники обманули кировскую пенсионерку, которая поверила фейковому сайту и перечислила мошенникам более 150 тысяч рублей. «Сайт пансионата» обещал скидки при переводе предоплаты за отдых, что и стало мотивом покупки путевки.

Схожий случай был зарегистрирован в Кировской области и в прошлом году: семья кировчан перевела мошенникам «за летний отдых у моря» более 66 тысяч рублей.