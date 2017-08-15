В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

Поделиться новостью:

В СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летнего Романа Швецова по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).

По предварительной информации, 20 апреля 2018 года житель Кирова Роман Швецов оставил родным предсмертную записку и отправился в сторону старого моста через реку Вятка. Именно здесь и зафиксировали его в последний раз камеры видеонаблюдения.

На старом мосту, по мнению следствия, мужчина совершил самоубийство, прыгнув с моста в реку.

Розыски пропавшего без вести начались на следующий день после исчезновения. В соцсетях были опубликованы ориентировки и справочная информация. Но все было безуспешно.

27 мая 2018 года в районе посёлка Мурыгино Кировской области в водоеме было обнаружено тело мужчины, предположительно пропавшего без вести Романа Швецова.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в ближайшее время следователи проведут опознание.

Если будет получен положительный результат, в СКР займутся выяснением обстоятельств, приведших к гибели молодого человека.

по информации СУ СКР по Кировской области