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В Кирове водителя "Лексуса" приговорили к 1 году ограничения свободы.

Сегодня, 13:56 | Просмотров: 472 | Версия для печати
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32-летняя жительница г. Кирова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
 
ДТП произошло 20 октября 2017 года. Водитель автомобиля "Лексус RX 330" двигалась по улице Украинской г. Кирова.
 
При выезде со второстепенной улицы на нерегулируемый перекресток улиц Украинской и Деповской автоледи не уступила дорогу водителю автомобиля "ВАЗ-2114".
 
В результате произошло столкновение. В аварии серьезно пострадал водитель "ВАЗ-2114".
 
Суд признал водителя иномарки виновной и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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