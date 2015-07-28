В Кирове в шахту лифта жилого дома упал ребенок.

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ЧП произошло 28 мая в доме № 42 на улице Герцена.

По информации мамы пострадавшей, вместе с дочкой они вызвали лифт.

Двери открылись, но, как оказалось, кабина не приехала. Девочка успела сделать шаг – и упала в шахту. После чего двери лифта закрылись.

Расстояние от первого этажа до шахты составляет около 1,5 метра.

На место ЧП приехали полиция и скорая помощь. Девочка была госпитализирована в травмбольницу.

Лифты в доме обслуживает специализированная организация, договор с которой заключила управляющая компания. Проверка технического состояния лифтов в этом доме проводится ежемесячно.

По требованию департамента городского хозяйства сейчас проводится внеплановая проверка работы лифта и выясняются причины сбоя.

По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей эксплуатации лифта либо его замене. Уже установлено, что замки дверей шахты лифта находились в исправном состоянии.