ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Происшествия

В Кирове в шахту лифта жилого дома упал ребенок.

Сегодня, 14:53 | Просмотров: 242 | Версия для печати
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ЧП произошло 28 мая в доме № 42 на улице Герцена.
 
По информации мамы пострадавшей, вместе с дочкой они вызвали лифт.
 
Двери открылись, но, как оказалось, кабина не приехала. Девочка успела сделать шаг – и упала в шахту. После чего двери лифта закрылись.
 
Расстояние от первого этажа до шахты составляет около 1,5 метра.
 
На место ЧП приехали полиция и скорая помощь. Девочка была госпитализирована в травмбольницу.
 
Лифты в доме обслуживает специализированная организация, договор с которой заключила управляющая компания. Проверка технического состояния лифтов в этом доме проводится ежемесячно.
 
По требованию департамента городского хозяйства сейчас проводится внеплановая проверка работы лифта и выясняются причины сбоя.
 
По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей эксплуатации лифта либо его замене. Уже установлено, что замки дверей шахты лифта находились в исправном состоянии.


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