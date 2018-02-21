ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

29 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.6420
EURO: 72.5269
Погода в городе Кирове:
ночью:  +10...+12°C
утром:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

Сегодня, 13:53 | Просмотров: 234 | Версия для печати
Поделиться новостью:
29-летнего жителя города Кирова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
 
В сентябре 2015 года молодой человек приобрел у знакомого «в рассрочку» багги «Polaris Ranger RZR» стоимостью 800 тысяч рублей. Деньги покупатель пообещал вернуть до конца 2015 года.
 
Но в действительности молодой человек не намеревался исполнять договорные обязательства и спустя некоторое время передал автомобиль другому знакомому.
 
Суд признал кировчанина виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
 
Добавим, что осужденный уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, суд назначил окончательное наказание по совокупности в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии общего режима.
 
Молодой человек и его защитник обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции.
 
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционные жалобы отклонены, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.
 
по информации прокуратуры Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

15:43 29.05.2018


Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

14:17 29.05.2018


10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

14:03 29.05.2018


В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

13:53 29.05.2018


В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

13:29 29.05.2018


В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

13:23 29.05.2018


В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

13:17 29.05.2018


В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

20:01 29.05.2018


Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

20:00 29.05.2018


Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

17:59 29.05.2018


В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

17:53 29.05.2018


Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"

15:20 29.05.2018


В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

21.02.2018


Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

32-летнего кировчанина приговорили к 2,6 годам колонии строгого режима за поджог автомобиля.

23.05.2018


32-летнего кировчанина приговорили к 2,6 годам колонии строгого режима за поджог автомобиля.

Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

11.01.2018


Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

Жителя Оричей приговорили к 2,6 годам лишения свободы за кражу 900 тысяч рублей на почте.

16.03.2018


Жителя Оричей приговорили к 2,6 годам лишения свободы за кражу 900 тысяч рублей на почте.

Виновника смертельного ДТП на улице Спасской приговорили к 1 году лишения свободы.

22.05.2018


Виновника смертельного ДТП на улице Спасской приговорили к 1 году лишения свободы.

Вступил в законную силу приговор в отношении убийцы супругов Мятиевых.

20.06.2017


Вступил в законную силу приговор в отношении убийцы супругов Мятиевых.

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх