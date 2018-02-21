В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

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29-летнего жителя города Кирова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В сентябре 2015 года молодой человек приобрел у знакомого «в рассрочку» багги «Polaris Ranger RZR» стоимостью 800 тысяч рублей. Деньги покупатель пообещал вернуть до конца 2015 года.

Но в действительности молодой человек не намеревался исполнять договорные обязательства и спустя некоторое время передал автомобиль другому знакомому.

Суд признал кировчанина виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Добавим, что осужденный уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, суд назначил окончательное наказание по совокупности в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии общего режима.

Молодой человек и его защитник обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционные жалобы отклонены, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.

по информации прокуратуры Кировской области