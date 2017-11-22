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В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

Сегодня, 14:03 | Просмотров: 143 | Версия для печати
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Телефонные мошенники становятся все более изобретательными.
 
Очередной жертвой преступников стал 39-летний работник одного из кировских массажных салонов.
 
На сотовый телефон ему позвонил "потенциальный клиент". Мужчина попросил привезти ему домой сертификаты на услуги массажа.
 
По дороге «заказчик» вновь позвонил кировчанину и попросил пополнить счета мобильных телефонов на общую сумму 60 тысяч рублей. Деньги он пообещал отдать при встрече.
 
Работник салона сделал все, как его просили, но когда приехал на адрес, выяснилось, что его здесь никто не ждал и сертификатов никто не заказывал. Ну а «потенциальный клиент» перестал выходить на связь.
 
Полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности преступника. Известно, что его номер телефона зарегистрирован на территории Краснодарского края.
 
по информации УМВД по Кировской области


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