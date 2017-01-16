10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

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Инцидент произошел зимой 2017 года. Жительница г. Кирова заявила в полицию о пропаже из ее дома украшений из золота на сумму более 40 тысяч рублей.

Главным действующим лицом истории стала 10-летняя дочь потерпевшей. На улице к ней подошла "незнакомая тетя" и сказала, что она "экстрасенс" и может исполнить любое желание девочки.

Желаний оказалось много, и волшебница» пообещала школьнице «исполнить все», но при одном условии: девочка должна отдать взамен что-нибудь ценное.

Доверчивый ребенок сходил домой и вынес из квартиры почти все ювелирные украшения родителей: золотые кольца, серьги, браслет, цепочку, подвеску и крестик.

По факту мошенничества с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России. "Волшебницу" удалось вычислить и задержать усилиями полиции двух регионов.

Выяснилось, что из Кирова подозреваемая сразу уехала в другой регион. В итоге 49-летнюю женщину-"экстрасенса", уроженку Волгограда, задержали ярославские полицейские.

В настоящее время с ней проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Похищенные ювелирные украшения полицейские изъяли.

по информации УМВД по Кировской области