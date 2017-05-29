ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

29 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.6420
EURO: 72.5269
Погода в городе Кирове:
ночью:  +10...+12°C
утром:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Часть жителей сгоревшего дома на улице Мебельщиков обеспечили другим жильем

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 97 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
После пожара на улице Мебельщиков города Кирова несколько семей из сгоревшего дома уже переехали в жилье маневренного фонда. Всего в районной администрации в резерве 40 помещений, рассматриваются и другие варианты.

На переселение в маневренный фонд дали согласие 4 семьи, и 16 человек уже обеспечены жильем. Еще 4 семьи пока вообще не обращались в теруправление по Превомайскому району. А 8 семей, посмотрев квартиры, отказались от предоставленного жилья.

Часть жителей сгоревшего дома на улице Мебельщиков обеспечили другим жильемВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«В основном отказы идут в связи с тем, что не хотят жить в коммунальных квартирах, не совсем устраивает соседство и не устраивает состояние маневренного жилищного фонда, в любом случае, мы этот вопрос не оставляем, мы обратились к коллегам из других районов, кроме того, у нас есть на учете некоторые здания, которые мы постараемся перевести в маневренный фонд».

Это пустующие общежития в Заречной части города, где недавно были проведены ремонты. Напомним, пожар в доме на улице Мебельщиков, 3 произошел 23 мая. В ближайшее время специалисты проведут предварительный осмотр здания и по заключению экспертов станет понятно, подлежит жилье восстановлению, либо будет признано аварийным. И сразу же после пожара Центр местной активности микрорайона КМДК объявил сбор вещей в помощь погорельцам.

Часть жителей сгоревшего дома на улице Мебельщиков обеспечили другим жильемАЛЕКСАНДРА ОЛОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА КМДК:
«Мы живем рядом, все друг друга знаем, конечно, нужно помогать по возможности, пусть чуть-чуть, но это будет сделано, с подружками за два дня собрали все эти вещи, много вещей из Чепецка и от других людей, которые здесь не живут, мы надеемся, что хоть чем-то сможем помочь».

Без крова остались 47 человек. Большинство лишились и имущества, и средств к существованию.

Часть жителей сгоревшего дома на улице Мебельщиков обеспечили другим жильемМАРИНА СЕМАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА:
«Многие вышли просто в босоножках, кто-то пришел с работы и даже переодеться не во что, сейчас уже четыре семьи получили помощь адресно, многие приходят и говорят - передайте вот этой семье, помимо этого, они набирают полотенца, посуду».

Нужны и средства личной гигиены, и одежда, и обувь для детей и взрослых. Помощь принимают в Центре местной активности на улице Лесозаводской, 10 ежедневно с 15 до 20 часов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

15:43 29.05.2018


Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

14:17 29.05.2018


10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

14:03 29.05.2018


В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

13:53 29.05.2018


В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

13:29 29.05.2018


В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

13:23 29.05.2018


В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

13:17 29.05.2018


В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

20:01 29.05.2018


Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

20:00 29.05.2018


Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

17:59 29.05.2018


В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

17:53 29.05.2018


Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"

15:20 29.05.2018


В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Погорельцам с улицы Рабочей предложено маневренное жилье

29.05.2017


Погорельцам с улицы Рабочей предложено маневренное жилье

В Кирове продолжается ремонт жилья маневренного фонда

18.07.2017


В Кирове продолжается ремонт жилья маневренного фонда

Жителям сгоревшего в Вересниках дома предоставят помещения в маневренном фонде.

23.05.2018


Жителям сгоревшего в Вересниках дома предоставят помещения в маневренном фонде.

В Коминтерне семья из шести человек продолжает жить в сгоревшем доме

31.05.2017


В Коминтерне семья из шести человек продолжает жить в сгоревшем доме

500 кировских семей получат новые комфортные квартиры.

01.07.2016


500 кировских семей получат новые комфортные квартиры.

Помощь после пожара многодетной семье в Яранском районе

06.02.2015


Помощь после пожара многодетной семье в Яранском районе

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх