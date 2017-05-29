Часть жителей сгоревшего дома на улице Мебельщиков обеспечили другим жильем

Поделиться новостью:

После пожара на улице Мебельщиков города Кирова несколько семей из сгоревшего дома уже переехали в жилье маневренного фонда. Всего в районной администрации в резерве 40 помещений, рассматриваются и другие варианты.На переселение в маневренный фонд дали согласие 4 семьи, и 16 человек уже обеспечены жильем. Еще 4 семьи пока вообще не обращались в теруправление по Превомайскому району. А 8 семей, посмотрев квартиры, отказались от предоставленного жилья.Это пустующие общежития в Заречной части города, где недавно были проведены ремонты. Напомним, пожар в доме на улице Мебельщиков, 3 произошел 23 мая. В ближайшее время специалисты проведут предварительный осмотр здания и по заключению экспертов станет понятно, подлежит жилье восстановлению, либо будет признано аварийным. И сразу же после пожара Центр местной активности микрорайона КМДК объявил сбор вещей в помощь погорельцам.Без крова остались 47 человек. Большинство лишились и имущества, и средств к существованию.Нужны и средства личной гигиены, и одежда, и обувь для детей и взрослых. Помощь принимают в Центре местной активности на улице Лесозаводской, 10 ежедневно с 15 до 20 часов.