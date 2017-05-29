Часть жителей сгоревшего дома на улице Мебельщиков обеспечили другим жильем
На переселение в маневренный фонд дали согласие 4 семьи, и 16 человек уже обеспечены жильем. Еще 4 семьи пока вообще не обращались в теруправление по Превомайскому району. А 8 семей, посмотрев квартиры, отказались от предоставленного жилья.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«В основном отказы идут в связи с тем, что не хотят жить в коммунальных квартирах, не совсем устраивает соседство и не устраивает состояние маневренного жилищного фонда, в любом случае, мы этот вопрос не оставляем, мы обратились к коллегам из других районов, кроме того, у нас есть на учете некоторые здания, которые мы постараемся перевести в маневренный фонд».
Это пустующие общежития в Заречной части города, где недавно были проведены ремонты. Напомним, пожар в доме на улице Мебельщиков, 3 произошел 23 мая. В ближайшее время специалисты проведут предварительный осмотр здания и по заключению экспертов станет понятно, подлежит жилье восстановлению, либо будет признано аварийным. И сразу же после пожара Центр местной активности микрорайона КМДК объявил сбор вещей в помощь погорельцам.
АЛЕКСАНДРА ОЛОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА КМДК:
«Мы живем рядом, все друг друга знаем, конечно, нужно помогать по возможности, пусть чуть-чуть, но это будет сделано, с подружками за два дня собрали все эти вещи, много вещей из Чепецка и от других людей, которые здесь не живут, мы надеемся, что хоть чем-то сможем помочь».
Без крова остались 47 человек. Большинство лишились и имущества, и средств к существованию.
МАРИНА СЕМАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА:
«Многие вышли просто в босоножках, кто-то пришел с работы и даже переодеться не во что, сейчас уже четыре семьи получили помощь адресно, многие приходят и говорят - передайте вот этой семье, помимо этого, они набирают полотенца, посуду».
Нужны и средства личной гигиены, и одежда, и обувь для детей и взрослых. Помощь принимают в Центре местной активности на улице Лесозаводской, 10 ежедневно с 15 до 20 часов.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!