В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"
Таких историй, только в Кирове ежегодно насчитывается несколько сотен. На Набережной Грина в День памяти пропавших детей прошёл флеш-моб. Каждый год его проводят волонтеры общественной организации "Лиза Алерт".
АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ "ЛИЗА АЛЕРТ":
«На борту каждого кораблика написано имя ребенка - это те дети, заявки на которых в течении семи лет поступали в наш отряд "Лиза Алерт" по всей России, не только по Кировской области, но которые до сих пор не были найдены. И мы понимаем, что мы не в силах изменить весь мир и сразу, но мы знаем, что маленькими шажками все вместе мы можем изменить эту ситуацию. И все дети когда-нибудь, я надеюсь, всё равно вернутся домой».
Современная жизнь погружена в интернет-пространство, и из-за этого дети несерьезно относятся к реальному миру. Они думают, что всегда находятся в безопасности, что всегда можно всё исправить или "пересохраниться". Теряется острота восприятия опасности. Такого мнения придерживаются кировские психиатры. Поэтому родителям необходимо рассказывать своим детям о том, что мир не без плохих людей, что существует злой умысел, даже если с первого взгляда это невозможно определить.
МАРИЯ ДУБРОВСКАЯ, ВРАЧ-ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ:
«Для каждого родителя разумнее всего проигрывать эти ситуации со своим ребенком, не стесняясь рассказывать о последствиях. То есть, обязательно своему ребенку нужно рассказать и запретить, что нельзя разговаривать с чужими людьми, нельзя рассказывать про свой адрес, или если к тебе пристают на улице не стесняться падать, кричать, и визжать, и вопить на всю округу, потому что это привлечет внимание».
Сотрудники органов внутренних дел постоянно проводят работы, направленные на профилактику самовольных уходов детей. В случае, если ребенок сбегает из дома, то решается вопрос о постановке его на учет комиссии по делам несовершеннолетних. А это уже будет иметь серьезные последствия для самого ребенка и его родителей.
СВЕТЛАНА КОЗЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УОДУУП И ПДН УМВД РОССИИ:
«В текущем году за 4 месяца несовершеннолетними совершен 271 самовольный уход, в том числе, 217 ушли из семей, 52 - из образовательных организаций и государственных учреждений. Огромную помощь в организации розыска несовершеннолетних оказывают поисковые отряды "Лиза Алерт", при помощи которых в текущем году разыскан 51 несовершеннолетний».
Нарушение детско-родительских отношений, отсутствие контроля со стороны родителей, проблемы в школе - именно по этим причинам дети уходят из дома.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В нашей области уже пять лет продолжаются поиски братьев Кулаковых. Их история признана одной из самых загадочных в России. И сегодня волонтеры рассказали, как они проводят поиски и что делать, если ваш близкий человек пропал. И самое главное в этой ситуации - никогда не терять надежды».
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