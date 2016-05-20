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В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды". На ней запускали бумажные кораблики с именами детей, которые не вернулись домой.Таких историй, только в Кирове ежегодно насчитывается несколько сотен. На Набережной Грина в День памяти пропавших детей прошёл флеш-моб. Каждый год его проводят волонтеры общественной организации "Лиза Алерт".Современная жизнь погружена в интернет-пространство, и из-за этого дети несерьезно относятся к реальному миру. Они думают, что всегда находятся в безопасности, что всегда можно всё исправить или "пересохраниться". Теряется острота восприятия опасности. Такого мнения придерживаются кировские психиатры. Поэтому родителям необходимо рассказывать своим детям о том, что мир не без плохих людей, что существует злой умысел, даже если с первого взгляда это невозможно определить.Сотрудники органов внутренних дел постоянно проводят работы, направленные на профилактику самовольных уходов детей. В случае, если ребенок сбегает из дома, то решается вопрос о постановке его на учет комиссии по делам несовершеннолетних. А это уже будет иметь серьезные последствия для самого ребенка и его родителей.Нарушение детско-родительских отношений, отсутствие контроля со стороны родителей, проблемы в школе - именно по этим причинам дети уходят из дома.