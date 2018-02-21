В Кирове мошенники обманули таксиста и работника салона сотовой связи.

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На этот раз был использован уже известный трюк.

В салон сотовой связи зашел мужчина с включенным телефоном и передал трубку сотруднику салона.

Абонент попросил зачислить на его номер наличные - 60 тысяч рублей - и пообещал, что деньги ему сейчас же отдаст мужчина, передавший трубку. Сотрудник салона сделал все, как его просили.

Вот только посланец с телефоном оказался таксистом, который ничего о передаче денег не знал.

По его версии, он ехал на заявку, когда «клиент» позвонил ему и представился сотрудником одного из органов власти. "Чиновник" попросил по дороге заехать в салон связи и передать трубку кому-нибудь из персонала.

Полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление личности причастного к хищению денег – установлено, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован на территории Ростовской области.

по информации УМВД по Кировской области