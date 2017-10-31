В Кирове двух подруг оштрафовали за незаконное проникновение в чужую квартиру.

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Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

Две подруги 34 и 35 лет дома употребляли пиво и в ходе дружеской беседы гостья предложила подруге составить ей компанию и сходить к женщине, к которой ее муж ходит "в гости".

Женщина предположила, что муж может находиться там и сейчас. Поэтому там на месте можно наконец выяснить все "отношения".

Подруга согласилась помочь, и вместе женщины отправились по адресу на ул. Красный Химик, где предположительно проживала "разлучница".

Дверь в нужной квартире оказалась не заперта и внутри никого не оказалось. Спустя некоторое время в квартиру вернулась 62-летняя хозяйка, которая уходила за дровами.

Увидев не званных гостей, женщина попросила их удалиться. Но подруги отказались добровольно покидать жилище. Между ними и пенсионеркой произошел конфликт.

Хозяйка квартиры взяла телефон и попыталась выбежать из дома, чтобы позвать на помощь. Подруги пытались ей помешать.

Но пенсионерке удалось вырваться и выбежать на улицу, где один из прохожих вызвал полицию.

В суде подруги признали свою вину. С учетом всех обстоятельств дела подруги обошлись наказанием в виде штрафа по 5000 рублей каждой. Приговор вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова