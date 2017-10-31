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Новости / Происшествия

В Кирове двух подруг оштрафовали за незаконное проникновение в чужую квартиру.

Сегодня, 13:38 | Просмотров: 205 | Версия для печати
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Инцидент произошел в ноябре 2017 года.
 
Две подруги 34 и 35 лет дома употребляли пиво и в ходе дружеской беседы гостья предложила подруге составить ей компанию и сходить к женщине, к которой ее муж ходит "в гости".
 
Женщина предположила, что муж может находиться там и сейчас. Поэтому там на месте можно наконец выяснить все "отношения".
 
Подруга согласилась помочь, и вместе женщины отправились по адресу на ул. Красный Химик, где предположительно проживала "разлучница".
 
Дверь в нужной квартире оказалась не заперта и внутри никого не оказалось. Спустя некоторое время в квартиру вернулась 62-летняя хозяйка, которая уходила за дровами.
 
Увидев не званных гостей, женщина попросила их удалиться. Но подруги отказались добровольно покидать жилище. Между ними и пенсионеркой произошел конфликт.
 
Хозяйка квартиры взяла телефон и попыталась выбежать из дома, чтобы позвать на помощь. Подруги пытались ей помешать.
 
Но пенсионерке удалось вырваться и выбежать на улицу, где один из прохожих вызвал полицию.
 
В суде подруги признали свою вину. С учетом всех обстоятельств дела подруги обошлись наказанием в виде штрафа по 5000 рублей каждой. Приговор вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова


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