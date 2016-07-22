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В Пижанском районе вор украл из кафе деньги и потерял половину по дороге.

Сегодня, 13:55 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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Проникновения в помещение кафе на улице Советской п. Пижанки было  совершено ночью.
 
Злоумышленник разбил одно из окон кирпичом. По словам работников заведения общепита, из кассы пропала наличность в сумме 9600 рублей.
 
На месте происшествия эксперту удалось изъять отпечатки следов пальцев рук злоумышленника.
 
Проверив их по базе данных, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 28-летний молодой человек. Проживал он в соседней с Пижанкой деревне.
 
Там его и задержали полицейские.
 
Как выяснилось, по дороге молодой человек потерял половину из похищенных денег, оставшиеся были у него изъяты.
 
В настоящее время в отношении подозреваемого в краже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России. На период проведения следственных действий он помещен под стражу.
 
по информации УМВД по Кировской области


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