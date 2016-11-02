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В Кирове задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков.

Сегодня, 14:01 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области при проведении оперативных мероприятий в Октябрьском районе областного центра задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков.
 
При себе у нее было обнаружено вещество, предположительно являющееся смолой каннабиса. В дальнейшем выяснилось, что кировчанка сбывала наркотик с помощью тайников-закладок.
 
Гашиш, разложенный по адресам, был изъят, в том числе и из одной оптовой закладки. В общей сложности полицейские изъяли около 100 граммов данного наркотического средства.
 
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК России «Незаконный сбыт наркотиков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
 
по информации УМВД по Кировской области


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