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В Кирвоской области изъяли первую фальшивую купюру номиналом 2 тысячи рублей.

Сегодня, 14:10 | Просмотров: 150 | Версия для печати
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Сообщение в полицию поступило от работника продуктового магазина в п. Нагорск.
 
Кассир заподозрила, что новая купюра номиналом 2 тысячи рублей - подделка. Следственно-оперативная группа изъяла купюру.
 
Работники магазина пояснили, что накануне новыми деньгами за продукты расплатился мужчина. Продавец выдала ему товар и сдала сдачу в размере 1500 рублей.
 
По словам продавца, покупатель объяснил, что банкнота такая бледная, потому что случайно была «выстирана».
 
Полицейские быстро установили личность злоумышленника: им оказался местный неработающий житель, 1968 года рождения. В настоящее время изъятая купюра направлена на исследования.
 
По окончанию проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
 
Добавим, что в текущем году в Кировской области возбуждено 44 уголовных дела по фактам обнаружения поддельных денег.
 
по информации УМВД по Кировской области


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