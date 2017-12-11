В Кирвоской области изъяли первую фальшивую купюру номиналом 2 тысячи рублей.

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Сообщение в полицию поступило от работника продуктового магазина в п. Нагорск.

Кассир заподозрила, что новая купюра номиналом 2 тысячи рублей - подделка. Следственно-оперативная группа изъяла купюру.

Работники магазина пояснили, что накануне новыми деньгами за продукты расплатился мужчина. Продавец выдала ему товар и сдала сдачу в размере 1500 рублей.

По словам продавца, покупатель объяснил, что банкнота такая бледная, потому что случайно была «выстирана».

Полицейские быстро установили личность злоумышленника: им оказался местный неработающий житель, 1968 года рождения. В настоящее время изъятая купюра направлена на исследования.

По окончанию проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Добавим, что в текущем году в Кировской области возбуждено 44 уголовных дела по фактам обнаружения поддельных денег.

по информации УМВД по Кировской области