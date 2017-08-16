На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.
Видео было размещено в паблике Mash. Поначалу двое мужчин сидят и просто общаются. Однако затем происходит нечто, после чего один из них начинает вести себя агрессивно и пытается что-то найти у себя в сумке. Далее неким колющим предметом - убийца наносит два удара в грудь своему собеседнику и тот падает замертво. По словам очевидцев - больше признаков жизни потерпевший не подавал.
По предварительным данным мужчины были хорошо знакомы. Оба мужчины, 1967 и 1975 годов рождения, были уроженцами Тюмени. Напавший на приятеля - был ранее судим. По одной из версий - конфликт разгорелся из-за того, что один из приятелей почти на сутки опоздал на встречу. Однако извиняться за этот проступок он отказался.
Убийство произошло вечером на глазах нескольких десятков людей. Подозреваемого в жестокой расправе задержали на месте преступления. Приволжское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!