На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

Поделиться новостью:

Момент расправы был снят на камеру очевидцем.



Видео было размещено в паблике Mash. Поначалу двое мужчин сидят и просто общаются. Однако затем происходит нечто, после чего один из них начинает вести себя агрессивно и пытается что-то найти у себя в сумке. Далее неким колющим предметом - убийца наносит два удара в грудь своему собеседнику и тот падает замертво. По словам очевидцев - больше признаков жизни потерпевший не подавал.



По предварительным данным мужчины были хорошо знакомы. Оба мужчины, 1967 и 1975 годов рождения, были уроженцами Тюмени. Напавший на приятеля - был ранее судим. По одной из версий - конфликт разгорелся из-за того, что один из приятелей почти на сутки опоздал на встречу. Однако извиняться за этот проступок он отказался.



Убийство произошло вечером на глазах нескольких десятков людей. Подозреваемого в жестокой расправе задержали на месте преступления. Приволжское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

скриншот с видео размещенного в Mash