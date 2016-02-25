В Кирове вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями.

Поделиться новостью:

Авария произошла в июле прошлого года на Советском тракте.

27-летний водитель фура «Scania» обгоняя впереди идущий транспорт, выехал на полосу встречного движения. В это время навстречу двигался автомобиль "Рено".

Водитель иномарки попытался уйти от столкновения и применил вынужденный отворот вправо и меры торможения. Но не смог предотвратить столкновение с автомобилем «Лада Калина».

Обе машины врезались в стоящий на обочине автомобиль «КАМАЗ».

Суд назначил виновнику аварии наказание в виде 2 лет ограничения свободы и взыскал компенсацию пострадавшим в размере 300 тыс. рублей.