В кировском УМВД рассказали, как не стать жертвой мошенников

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С наступлением сезона отпусков в Кировской области активизировались мошенники. За два месяца от их действий уже пострадали 4 жителя региона. Туристы попались на уловку с сайтом-двойником одного из кавказских курортов и заплатили за путевки аферистам. В кировском управлении МВД еще раз напомнили, как не стать жертвой мошенников.В областном Управлении МВД в этом году отметили снижение количества случаев мошенничества на 24%.Однако, не смотря на работу полиции и регулярном информировании граждан о потенциальной опасности, количество жертв дистанционного мошенничества и вымогательства остается существенным.При этом сами схемы мошенничества новизной не отличаются. Очень часто - это звонки с требованием денег для якобы попавшего в беду родственника. Но самые популярные ловушки злоумышленников это - предоплата при покупке дорогих вещей через интернет. Таких преступлений на сегодняшний день совершено около 60ти.Туристам следует ответственнее относиться к бронированию отелей и отдыха через интернет. Лучше всего пользоваться проверенными агрегаторами отелей, где можно прочитать отзывы и увидеть рейтинг гостиницы. На сайтах-двойниках известных курортах можно резко урезать семейный бюджет на суммы от 40 до 80ти тысяч рублей. За мошенничество, совершаемое дистанционным путем, злоумышленники получают больше 4х лет заключения, однако высокая вероятность наживы не останавливает их от рецидивов.