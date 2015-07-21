В кировском УМВД рассказали, как не стать жертвой мошенников
В областном Управлении МВД в этом году отметили снижение количества случаев мошенничества на 24%.
Однако, не смотря на работу полиции и регулярном информировании граждан о потенциальной опасности, количество жертв дистанционного мошенничества и вымогательства остается существенным.
ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«539 жителей Кировской области в этом году пострадали у нас от противоправных действий преступников. В текущем году расследовано с направлением в суд 34 хищения в отношении 25ти лиц, привлеченных к уголовной ответственности, с направлением в суд уголовных дел с обвинительными заключениями».
При этом сами схемы мошенничества новизной не отличаются. Очень часто - это звонки с требованием денег для якобы попавшего в беду родственника. Но самые популярные ловушки злоумышленников это - предоплата при покупке дорогих вещей через интернет. Таких преступлений на сегодняшний день совершено около 60ти.
ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Продолжается у нас совершение преступлений путем пакетной рассылки СМС сообщений о блокировке банковских карт. Значит, с указанием, сотового телефона, на который потерпевшие в дальнейшем созваниваются и называют свои реквизиты банковских карт и теряют и теряют свои сбережения. Продолжаются, значит, у нас и преступления с использованием вирусного программного обеспечения».
Туристам следует ответственнее относиться к бронированию отелей и отдыха через интернет. Лучше всего пользоваться проверенными агрегаторами отелей, где можно прочитать отзывы и увидеть рейтинг гостиницы. На сайтах-двойниках известных курортах можно резко урезать семейный бюджет на суммы от 40 до 80ти тысяч рублей. За мошенничество, совершаемое дистанционным путем, злоумышленники получают больше 4х лет заключения, однако высокая вероятность наживы не останавливает их от рецидивов.
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