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Житель Нововятска поверил в «крупный выигрыш» и потерял более 167 тысяч рублей.

Сегодня, 11:03 | Просмотров: 242 | Версия для печати
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Жителю Нововятского района, 1959 г.р., на телефон позвонил незнакомец.
 
Мужчина представился директором телекоммуникационной компании. Он сообщил кировчанину отличную новость: «компания проводила розыгрыш» и кировчанин выиграл 55 тысяч рублей.
 
Для получения приза нужно было поехать в другой город. Но кировчанину выигрыш готовы были перечислить на его банковскую карту.
 
Житель Нововятска поверил незнакомцу, несмотря на то, что фирма, от имени которой он звонил, прекратила своей существование около 7 лет назад.
 
После того, как "директор компании" получил все данные банковской карты кировчанина, с нее были списаны практически все деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
Полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности преступника.


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