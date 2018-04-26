Житель Нововятска поверил в «крупный выигрыш» и потерял более 167 тысяч рублей.

Поделиться новостью:

Жителю Нововятского района, 1959 г.р., на телефон позвонил незнакомец.

Мужчина представился директором телекоммуникационной компании. Он сообщил кировчанину отличную новость: «компания проводила розыгрыш» и кировчанин выиграл 55 тысяч рублей.

Для получения приза нужно было поехать в другой город. Но кировчанину выигрыш готовы были перечислить на его банковскую карту.

Житель Нововятска поверил незнакомцу, несмотря на то, что фирма, от имени которой он звонил, прекратила своей существование около 7 лет назад.

После того, как "директор компании" получил все данные банковской карты кировчанина, с нее были списаны практически все деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности преступника.