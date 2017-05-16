В Орловском районе иномарка врезалась в трактор: 6 человек пострадали.

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ДТП произошло в 14.45 04 июня 2018 года.

На 374 километре трассы "Вятка" «Фольксваген Каравелла» столкнулся с трактором «Беларус».

Известно, что и трактор, и автомобиль двигались в сторону Котельнича.

По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки не справился с управлением.

Автомобиль врезался в двигавшийся впереди трактор с прицепом.

В аварии пострадало шесть человек: оба водителя и четыре пассажира «Фольксвагена».

По факту ДТП проводится проверка.