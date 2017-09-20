Поделиться новостью:

В Слободском 56-летний мужчина отобрал у 11-летнего подростка рюкзак с учебниками.

Грабеж был совершен средь бела дня на улице Кирова. Взрослый мужчина напал на мальчика и отобрал у него рюкзак, в котором находились учебники и сотовый телефон.

Оперативный дежурный передал информацию о подозреваемом всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. Через два часа группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержала схожего по приметам гражданина на улице Гагарина.

Подросток опознал грабителя. Похищенное изъято. Злоумышленником оказался неработающий 56-летний местный житель.

Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ (грабеж).