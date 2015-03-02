В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31- летнего бывшего сотрудника Кировского линейного отдела МВД России на транспорте и его 32-летнего знакомого.

Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 4 ст. 111 УК РФ УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, бывший сотрудник МВД в период с августа 2016 по июнь 2017 года занял у своего знакомого более 570 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги с процентами. В действительности майор полиции не намеревался исполнять свои обещания.

С сентября 2016 по апрель 2017 года обвиняемый обманул свою родную бабушку и переоформил на своего знакомого право собственности на принадлежащую ей 2- комнатную квартиру. Используя свое служебное положение, майор достал справку о психическом состоянии здоровья престарелой родственницы, необходимой для регистрации сделки. В итоге без квартиры осталась не только бабушка, но и мать и сестра обвиняемого.

Летом 2017 года неугомонный майор вместе с приятелем напал на владельца автомобиля «BMW X 5». Мужчину сначала избили, а затем хотели вколоть психотропное вещество, чтобы пострадавший не сопротивлялся. Но владелец иномарки сумел извернуться и дать отпор нападавшим. Приятелям пришлось ретироваться с места преступления.

Еще одну попытку завладеть дорогой иномаркой майор и его знакомый, а также их приятель, находившийся в тот момент в невменяемом состоянии, предприняли тем же летом. На 43 км трассы «Киров — Оричи» они напали на владельца автомобиля «Mitsubishi Outlander». Мужчину избили и влили в него сильнодействующее вещество, смешанное с алкоголем.

Спустя некоторое время мужчина скончался. Его тело подельники вывезли и бросили в лесу у с. Русское.

Похищенный автомобиль попытались продать в Чувашии. Но спустя некоторое время были задержаны сотрудниками УМВД России по Кировской области.

Уголовное дело с утвержденными заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением и постановлением следователя СКР по Кировской области о применении мер медицинского характера в отношении одного из участников разбойного нападения, находящегося в состоянии невменяемости, направлено в Оричевский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.

по информации прокуратуры Кировской области