В Кирово-Чепецке по факту падения футбольных ворот на подростка возбуждено уголовное дело.

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Следственными органами СКР по Кировской области проводилась доследственная проверка по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика.

По ее результатам 8 июня 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, 4 июня 2018 года в спортивном зале Ледового Дворца «Олимп Арена» в Кирово-Чепецке. Во время тренировки в зале юношеской хоккейной команды «Дымка» на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом.

Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и был госпитализирован в Центр травматологии.

В настоящее время устанавливается должностное лицо, которое не обеспечило выполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации ворот, установленных в спортивном зале «Олимп-Арена».

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

по информации СУ СКР по Кировской области