Житель Арбажского района решил "позаимствовать" бензин у знакомого и случайно поджег дом.

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В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина гостил в селе Кормино у своего знакомого.

Выходя из дома, на веранде он заметил мотокосу. Ее бензобак оказался полным, и гость решил «разжиться» топливом для заправки своего мотоцикла. Но что-то пошло не так.

При переливе бензина в стеклянную банку мужчина уронил и мотокосу, и сотовый телефон, которым себе подсвечивал. Бензин из открытого бачка разлился на пол.

Решив осмотреться в наступившей темноте, гость достал из кармана зажигалку и пары бензина мгновенно вспыхнули. Мужчина запаниковал и ногой опрокинул банку с бензином.

Огонь распространился по деревянным конструкциям.

В итоге сгорел двухквартирный жилой дом с имуществом двух семей. Общий материальный ущерб составил более 860 тысяч рублей.

Суд назначил виновнику пожара наказание в виде 1 года и 3 месяцев исправительных работ.