ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

09 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.3431
EURO: 73.3654
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Житель Арбажского района решил "позаимствовать" бензин у знакомого и случайно поджег дом.

Сегодня, 15:50 | Просмотров: 106 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина гостил в селе Кормино у своего знакомого.
 
Выходя из дома, на веранде он заметил мотокосу. Ее бензобак оказался полным, и гость решил «разжиться» топливом для заправки своего мотоцикла. Но что-то пошло не так.
 
При переливе бензина в стеклянную банку мужчина уронил и мотокосу, и сотовый телефон, которым себе подсвечивал. Бензин из открытого бачка разлился на пол.
 
Решив осмотреться в наступившей темноте, гость достал из кармана зажигалку и пары бензина мгновенно вспыхнули. Мужчина запаниковал и ногой опрокинул банку с бензином.
 
Огонь распространился по деревянным конструкциям.
 
В итоге сгорел двухквартирный жилой дом с имуществом двух семей. Общий материальный ущерб составил более 860 тысяч рублей.
 
Суд назначил виновнику пожара наказание в виде 1 года и 3 месяцев исправительных работ.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

15:53 09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

Житель Арбажского района решил "позаимствовать" бензин у знакомого и случайно поджег дом.

15:50 09.06.2018


Житель Арбажского района решил "позаимствовать" бензин у знакомого и случайно поджег дом.

За время Великорецкого крестного хода медики оказали помощь 2417 паломникам.

15:02 09.06.2018


За время Великорецкого крестного хода медики оказали помощь 2417 паломникам.

В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

14:52 09.06.2018


В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

Роспотребнадзор не рекомендует покупать клубнику в местах стихийной торговли.

14:46 09.06.2018


Роспотребнадзор не рекомендует покупать клубнику в местах стихийной торговли.

Кировский хоккеист Игорь Леденцов подписал контракт с ХК «Волга».

14:32 09.06.2018


Кировский хоккеист Игорь Леденцов подписал контракт с ХК «Волга».

Рособранадзор восстановил госаккредитацию ВятГУ по всем специальностям и направлениям подготовки.

14:24 09.06.2018


Рособранадзор восстановил госаккредитацию ВятГУ по всем специальностям и направлениям подготовки.

Все новости

Вести. Кировская область

В регионе завершился Великорецкий крестный ход

15:00 09.06.2018


В регионе завершился Великорецкий крестный ход

Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО в Перми

11:55 09.06.2018


Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО в Перми

В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки"

10:39 09.06.2018


В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки"

Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье

10:34 09.06.2018


Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье

В вятском палеонтологическом музее презентовали два новых вида древних животных

20:03 08.06.2018


В вятском палеонтологическом музее презентовали два новых вида древних животных

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

18-летний житель Вятскополянского района за вымогательство 15 тысяч рублей получил условный срок.

16.04.2018


18-летний житель Вятскополянского района за вымогательство 15 тысяч рублей получил условный срок.

Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

13.02.2018


Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

Житель Орловского района задержан за убийство своего знакомого

13.10.2016


Житель Орловского района задержан за убийство своего знакомого

Жителя Омутнинска приговорили к 16 годам колонии за сожженную заживо девушку.

21.12.2015


Жителя Омутнинска приговорили к 16 годам колонии за сожженную заживо девушку.

Житель Просницы за поджог дома отправится за решетку

22.07.2016


Житель Просницы за поджог дома отправится за решетку

56-летнего кировчанина избили и ограбили в собственной квартире.

29.11.2017


56-летнего кировчанина избили и ограбили в собственной квартире.

Популярные новости

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Кировской области ожидаются заморозки.

31.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

28.05.2018


В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх