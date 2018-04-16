Житель Арбажского района решил "позаимствовать" бензин у знакомого и случайно поджег дом.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина гостил в селе Кормино у своего знакомого.
Выходя из дома, на веранде он заметил мотокосу. Ее бензобак оказался полным, и гость решил «разжиться» топливом для заправки своего мотоцикла. Но что-то пошло не так.
При переливе бензина в стеклянную банку мужчина уронил и мотокосу, и сотовый телефон, которым себе подсвечивал. Бензин из открытого бачка разлился на пол.
Решив осмотреться в наступившей темноте, гость достал из кармана зажигалку и пары бензина мгновенно вспыхнули. Мужчина запаниковал и ногой опрокинул банку с бензином.
Огонь распространился по деревянным конструкциям.
В итоге сгорел двухквартирный жилой дом с имуществом двух семей. Общий материальный ущерб составил более 860 тысяч рублей.
Суд назначил виновнику пожара наказание в виде 1 года и 3 месяцев исправительных работ.
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