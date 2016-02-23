В Кирове на стоянке сгорел легковой автомобиль.

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ЧП произошло около полуночи 12.06.2018 года.

На улице Сутырина загорелся автомобиль, припаркованный на дороге неподалеку от жилого дома. Судя по фото, которые очевидцы сделали в первые минуты возгорания, огонь вспыхнул в моторном отсеке.

К моменту прибытия пожарных расчетов пламенем был охвачен весь автомобиль, что создавало угрозу и для проезжавшим мимо машинам, и для жилого дома поблизости. Для тушения пожара были привлечены 8 человек и 2 единицы техники от МЧС.

Автомобиль сгорел полностью. Причина пожара выясняется.

Еще одно ЧП с автомобилем произошло накануне на улице Карла Маркса. Водитель "Лады" на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом.

От удара легковушку отбросило на шедший рядом автобус. Обстоятельства ДТП выясняются.

фото vk.com/kirovdps, vk.com/zlo43