В Кировской области ожидается усиление ветра

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В ближайшие 1-2 часа с сохранением в первой половине ночи 14 июня местами по Кировской области и в г. Кирове ожидается усиление северо-западного ветра порывами 17-22 м/с, грозы, ливни, шквалы, град.Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды направлено главам муниципальных образований области и руководителям служб жизнеобеспечения для принятия мер по минимизации возможных последствий природных явлений и усилению дежурных аварийно-восстановительных бригад (электросетей, связи, дорожно-ремонтной службы, ЖКХ и др.).ГУ МЧС по Кировской области напоминает о том, как действовать во время сильного ветра:- если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.Единый телефон доверия Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.