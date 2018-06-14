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Новости / Происшествия

Пожары на выходных унесли жизни двух человек.

Вчера, 19:23 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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Оба пожара случились в районах области.

Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области 10 июня загорелась квартира на пятом этаже панельного жилого дома в Яранске. Прибывшие спасатели обнаружили в квартире тело 75-летней хозяйки квартиры. Причиной пожара стала короткое замыкание провода бытового электроприбора.

11 июня в селе Подрезчиха Белохолуницкого района сгорел 2-квартирный нежилой дом. В доме было обнаружено обгоревшее тело мужчины без определенного места жительства. Вероятной причиной пожара стала непотушенная сигарета.


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