В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО) 

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Сегодня в 06-11 на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом доме на ул. Рабочей.

К месту пожара незамедлительно выехали несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия огнеборцев открытым огнем горела крыша дома, несмотря на шедший несколько дней дождь распространение огня было довольно стремительным. К месту пожара были запрошены дополнительные силы и средства. К счастью, дом был уже расселен и в нем никто не проживал.

В результате пожара огнем практически полностью уничтожена крыша дома и чердачное помещение, обгорели стены дома снаружи. Причиной пожара послужил внесенный источник огня неустановленным лицом.

Напомним, что 30 мая также утром произошел пожар в нежилом доме на ул. Профсоюзной, где причиной пожара опять-таки явился внесенный неустановленным лицом источник огня.

Информация и фотоматериалы предоставлены ОНДПР г. Кирова