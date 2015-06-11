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В детском лагере "Юность" прошел "День безопасности"

Вчера, 20:05 | Просмотров: 101 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сегодня в детском лагере "Юность" в одном из корпусов произошло задымление. Сработала пожарная сигнализация, но спасатели были уже на территории лагеря. Праздник "День безопасности" начался с тренировочной эвакуации.

Дым только в одном из корпусов лагеря "Юность", но эвакуация коснулась всех. Вожатые быстро вывели детей. Огнеборцы быстро справились с условным пожаром. Но без пострадавших все же не обошлось. Девушке на месте оказали первую помощь.

В детском лагере "Юность" прошел "День безопасности"КОНСТАНТИН БАРМИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь отработают действия, как персонал лагеря, так и дети. Как правильно действовать в случае пожара, эвакуироваться, какие меры принимать для тушения пожара».

Сотрудники МЧС подготовили для ребят большую развлекательную программу. Ребятам показали оборудование, с которым работают спасателям. Разрешили даже подержать в руках.

- Инструмент, давайте, девчонки, подходите. Посмотрите, тяжеленький. Вот так надо работать.

Если с погодой повезет, то летом будет открыт купальный сезон. Сотрудники МЧС продемонстрировали ребятам спасательный катер и рассказали, как правильно вести себя во время купания.

- Использовать надувные матрацы, круги, для обучения плаванию, можно ли?
- Да.
- Нельзя.

Воспитанников лагеря заинтересовал квадрокоптер. Спасатели рассказали о возможностях аппарата и о его технических характеристиках.

В детском лагере "Юность" прошел "День безопасности"АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А здесь можно прикоснуться к истории. В таких касках работали пожарные в 60-е годы 20-го века. А это более старинные экземпляры. В таких металлических касках пожарные боролись с огнем в 30-е годы 20-го века».

Спасатели провели и показательное выступление, а также предложили более старшим ребятам примерить амуницию огнеборца и попробовать затушить условный пожар.


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