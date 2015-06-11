В детском лагере "Юность" прошел "День безопасности"
Дым только в одном из корпусов лагеря "Юность", но эвакуация коснулась всех. Вожатые быстро вывели детей. Огнеборцы быстро справились с условным пожаром. Но без пострадавших все же не обошлось. Девушке на месте оказали первую помощь.
КОНСТАНТИН БАРМИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь отработают действия, как персонал лагеря, так и дети. Как правильно действовать в случае пожара, эвакуироваться, какие меры принимать для тушения пожара».
Сотрудники МЧС подготовили для ребят большую развлекательную программу. Ребятам показали оборудование, с которым работают спасателям. Разрешили даже подержать в руках.
- Инструмент, давайте, девчонки, подходите. Посмотрите, тяжеленький. Вот так надо работать.
Если с погодой повезет, то летом будет открыт купальный сезон. Сотрудники МЧС продемонстрировали ребятам спасательный катер и рассказали, как правильно вести себя во время купания.
- Использовать надувные матрацы, круги, для обучения плаванию, можно ли?
- Да.
- Нельзя.
Воспитанников лагеря заинтересовал квадрокоптер. Спасатели рассказали о возможностях аппарата и о его технических характеристиках.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А здесь можно прикоснуться к истории. В таких касках работали пожарные в 60-е годы 20-го века. А это более старинные экземпляры. В таких металлических касках пожарные боролись с огнем в 30-е годы 20-го века».
Спасатели провели и показательное выступление, а также предложили более старшим ребятам примерить амуницию огнеборца и попробовать затушить условный пожар.
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