В детском лагере "Юность" прошел "День безопасности"

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Сегодня в детском лагере "Юность" в одном из корпусов произошло задымление. Сработала пожарная сигнализация, но спасатели были уже на территории лагеря. Праздник "День безопасности" начался с тренировочной эвакуации.Дым только в одном из корпусов лагеря "Юность", но эвакуация коснулась всех. Вожатые быстро вывели детей. Огнеборцы быстро справились с условным пожаром. Но без пострадавших все же не обошлось. Девушке на месте оказали первую помощь.Сотрудники МЧС подготовили для ребят большую развлекательную программу. Ребятам показали оборудование, с которым работают спасателям. Разрешили даже подержать в руках.Если с погодой повезет, то летом будет открыт купальный сезон. Сотрудники МЧС продемонстрировали ребятам спасательный катер и рассказали, как правильно вести себя во время купания.Воспитанников лагеря заинтересовал квадрокоптер. Спасатели рассказали о возможностях аппарата и о его технических характеристиках.Спасатели провели и показательное выступление, а также предложили более старшим ребятам примерить амуницию огнеборца и попробовать затушить условный пожар.