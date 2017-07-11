В Кирове устраняют последствия мощной грозы

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В Кирове продолжают устранять последствия вчерашней непогоды. Специалисты Дирекции зеленого хозяйства помогают коммунальщикам убирать упавшие деревья и проверяют состояние находящихся рядом.Ливень сопровождался ураганным ветром. Его порывы достигали 22 м/с. В большей степени ненастье затронуло юго-западные районы области. В разных частях Кирова были повреждены несколько автомобилей. Так, на улице Ленина у дома № 178 ветер обрушил несколько деревьев на припаркованные машины. Причем, с обеих сторон здания. Их освободили из зеленого плена накануне. А сегодня сотрудники управляющей компании продолжали приводить двор в порядок и вывозить сломленные ветки.Несколько деревьев возле дома так же опасно накренились над стоянкой. Состояние насаждений, находящихся поблизости от упавших деревьев, проверят специалисты. Глава администрации города Илья Шульгин дал такое поручение Дирекции зелёного хозяйства. Сегодня специалисты будут работать на улицах Ленина и Чапаева. Жители города могут сообщить о пострадавших деревьях и по другим адресам. Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы - 48-00-00.