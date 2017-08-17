Урок безопасности от ГИБДД

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Летом на дорогах появляются мотоциклы, скутеры и велосипеды, которыми управляют несовершеннолетние. Как обезопасить себя и других участников движения? Об этом кировским подросткам сегодня рассказали сотрудники Госавтоинспекции.Велосипеды, скутеры и даже карты сегодня не просто предел мечтаний подростков, но и весьма доступные транспортные средства. Прежде, чем делать детям такие подарки, родителям следует ответственно подойти к вопросам безопасности.Подросток, выезжающий на проезжую часть, не только должен знать правила дорожного движения, но и правильно оборудовать транспортное средство, даже велосипед.Посмотрите, впереди должна быть фара белого цвета. Дальше. Сзади фара красного цвета, обязательно нужно проверить накачаны ли колеса, есть ли у вас звонок или сигнал, и работает ли тормозная система. Вот это основные моменты.Нельзя забывать и о средствах личной защиты. Даже незначительные столкновения могут привести на велосипеде или скутере с движущимся автомобилем могут привести к серьезным к серьезным травмам. На карте можно ездить только на специально оборудованных автодромах, но даже там без экипировки никудаВ минувшем году за летний сезон в Кирове произошло 16 ДТП с пострадавшими с участием мототранспорта.