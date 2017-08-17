Урок безопасности от ГИБДД
Велосипеды, скутеры и даже карты сегодня не просто предел мечтаний подростков, но и весьма доступные транспортные средства. Прежде, чем делать детям такие подарки, родителям следует ответственно подойти к вопросам безопасности.
ЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Родители, приобретая своим детям такие транспортные средства, как мотоцикл, скутер, должны понимать, что прежде чем сесть за руль, данных транспортных средств, необходимо получить право на управление этими транспортными средствами. Также ребята сегодня узнают о правилах дорожного движения для велосипедистов. С 14ти лет уже можно выезжать на проезжую часть на велосипеде, но, конечно же, предварительно изучив, ПДД для велосипедистов».
Подросток, выезжающий на проезжую часть, не только должен знать правила дорожного движения, но и правильно оборудовать транспортное средство, даже велосипед.
Посмотрите, впереди должна быть фара белого цвета. Дальше. Сзади фара красного цвета, обязательно нужно проверить накачаны ли колеса, есть ли у вас звонок или сигнал, и работает ли тормозная система. Вот это основные моменты.
Нельзя забывать и о средствах личной защиты. Даже незначительные столкновения могут привести на велосипеде или скутере с движущимся автомобилем могут привести к серьезным к серьезным травмам. На карте можно ездить только на специально оборудованных автодромах, но даже там без экипировки никуда
СЕРГЕЙ ЯКИН, ДИРЕКТОР КАРТИНГА:
«Карт прокатный никак не перевернуть, у него по кругу защита есть, то есть спортивные они немножко другие уже. Как спортивные автомобили, то есть мощнее уже, динамичнее. На специальных трассах ребята гоняют. Своеобразная экипировка. Они также точно на ребра надевают наребренники, шлемы, то есть бывает там, что даже карты летают кверху колесами».
В минувшем году за летний сезон в Кирове произошло 16 ДТП с пострадавшими с участием мототранспорта.
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