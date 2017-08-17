ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

22 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2396
EURO: 73.7247
Погода в городе Кирове:
вечером:  +14...+16°C
ночью:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Урок безопасности от ГИБДД

Сегодня, 14:58 | Просмотров: 64 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Летом на дорогах появляются мотоциклы, скутеры и велосипеды, которыми управляют несовершеннолетние. Как обезопасить себя и других участников движения? Об этом кировским подросткам сегодня рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Велосипеды, скутеры и даже карты сегодня не просто предел мечтаний подростков, но и весьма доступные транспортные средства. Прежде, чем делать детям такие подарки, родителям следует ответственно подойти к вопросам безопасности.

Урок безопасности от ГИБДД ЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Родители, приобретая своим детям такие транспортные средства, как мотоцикл, скутер, должны понимать, что прежде чем сесть за руль, данных транспортных средств, необходимо получить право на управление этими транспортными средствами. Также ребята сегодня узнают о правилах дорожного движения для велосипедистов. С 14ти лет уже можно выезжать на проезжую часть на велосипеде, но, конечно же, предварительно изучив, ПДД для велосипедистов».

Подросток, выезжающий на проезжую часть, не только должен знать правила дорожного движения, но и правильно оборудовать транспортное средство, даже велосипед.

Посмотрите, впереди должна быть фара белого цвета. Дальше. Сзади фара красного цвета, обязательно нужно проверить накачаны ли колеса, есть ли у вас звонок или сигнал, и работает ли тормозная система. Вот это основные моменты.

Нельзя забывать и о средствах личной защиты. Даже незначительные столкновения могут привести на велосипеде или скутере с движущимся автомобилем могут привести к серьезным к серьезным травмам. На карте можно ездить только на специально оборудованных автодромах, но даже там без экипировки никуда

Урок безопасности от ГИБДД СЕРГЕЙ ЯКИН, ДИРЕКТОР КАРТИНГА:
«Карт прокатный никак не перевернуть, у него по кругу защита есть, то есть спортивные они немножко другие уже. Как спортивные автомобили, то есть мощнее уже, динамичнее. На специальных трассах ребята гоняют. Своеобразная экипировка. Они также точно на ребра надевают наребренники, шлемы, то есть бывает там, что даже карты летают кверху колесами».

В минувшем году за летний сезон в Кирове произошло 16 ДТП с пострадавшими с участием мототранспорта.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове вновь ожидается гроза

11:01 21.06.2018


В Кирове вновь ожидается гроза

В Кирове нашли пропавшую без вести 89-летнюю женщину

10:45 21.06.2018


В Кирове нашли пропавшую без вести 89-летнюю женщину

Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

19:18 20.06.2018


Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

Кировский прыгун установил новый рекорд России.

19:12 20.06.2018


Кировский прыгун установил новый рекорд России.

Погасла звезда

13:04 20.06.2018


Погасла звезда

Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

16:12 19.06.2018


Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

15:27 15.06.2018


Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

Все новости

Вести. Кировская область

Урок безопасности от ГИБДД

14:58 22.06.2018


Урок безопасности от ГИБДД

В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"

14:57 22.06.2018


В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"

Вечер памяти Надежды Гурьяновой в библиотеке имени Герцена

14:09 22.06.2018


Вечер памяти Надежды Гурьяновой в библиотеке имени Герцена

Выставка известного фотографа Тима Уокера в Выставочном зале художественного музея

11:59 22.06.2018


Выставка известного фотографа Тима Уокера в Выставочном зале художественного музея

Как собаки встают на охрану общественного порядка

17:54 21.06.2018


Как собаки встают на охрану общественного порядка

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Акция ГИБДД "Шлем - всему голова"

17.08.2017


Акция ГИБДД "Шлем - всему голова"

В Кирове прошел марш велосипедистов

29.06.2015


В Кирове прошел марш велосипедистов

Акция ГИБДД о правилах безопасности дорожного движения

26.09.2016


Акция ГИБДД о правилах безопасности дорожного движения

В Кирове прошел первый велосипедный урок

09.04.2015


В Кирове прошел первый велосипедный урок

Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»

28.12.2016


Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»

В школе № 58 прошел урок по ПДД

24.05.2018


В школе № 58 прошел урок по ПДД

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

09.06.2018


В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

19.06.2018


Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

15.06.2018


В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

09.06.2018


В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх