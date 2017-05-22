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«Есть факты поставок из Пензенской области. Продукты, содержащие мяса индейки. Сейчас мы оперативно проводим отбор проб, направляем в областную лабораторию, для проведения исследований, исключающих наличие заболевания в продукции».

«Тщательная обработка именно с температурой 100 градусов в толще куска мяса. Она обезвреживает возбудителя заболевания. Если это будет поверхностная обработка, кратковременная обработка, то она в толще куска мяса не обезвредит возбудителя заболевания».

«Что бы обеспечить благополучие нашей территории, необходимо в первую очередь, всем руководителям птицеводческих организаций обеспечить режим работы закрытого типа. Не допускать наличия перелетной птицы на территории птицефабрик. Не допускать россыпи кормов. Исключить контакт работников с домашней птицей в личных подворьях».

Птичий грипп, возможно, уже на территории Кировской области. Ветеринары обнаружили вирус в мясе индейки из Пензенской области. Полуфабрикаты поставляются как в крупные сетевые магазины, так и в мини-маркеты.Высокопатогенный вирус на прилавках магазинов. Кировские ветеринары не исключают такого варианта развития событий. Специалисты проводят рейды по торговым точкам, конфискуют продукцию, которая может быть заражена. Птичий грипп был обнаружен на территории Пензенской и Самарской областей.Вирус H5N1 может передаваться человеку. Ветеринары призывают кировчан, перед тем, как употреблять в пищу любое мясо птицы, необходимо подвергнуть его термической обработке.В опасности не только потребители, но и производителя мяса. Есть вероятность заражения домашних подворий, и даже сельхоз предприятий.Птичий грипп нанес серьезный удар по животноводам. По предварительным данным, ущерб от вируса уже превысил сто миллионов рублей.