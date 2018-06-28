В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

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27 июня в Яранске взорвали одно из зданий промкомплекса старого элеватора.

Комплекс не эксплуатируется уже более 20 лет и стал представлять опасность для местных жителей. Высота строений достигает 40 метров.

Комплекс не охранялся, и на его территорию мог проникнуть любой желающий.

Напомним, подрыв обветшавшего и заброшенного строения планировался в конце мая. Но по настоянию общественности и властей района работы были отложены.

Местные жители опасались, что расположенные поблизости жилые дома могут пострадать от взрыва.

В конце мая в Яранске состоялась встреча всех заинтересованных сторон: администрации района, собственника элеватора и представителей общественности. На собрание было решено, что взрывные работы будут проведены после согласования со всеми инстанциями и надзорными органами.

видео предоставлено А.Денисовым, газета "Отечество" (Яранск)