В Малмыжском районе подросток погиб от удара электрическим током.

Поделиться новостью:

По факту обнаружения тела подростка в с . Гоньба Малмыжского района проводится доследственная проверка.

ЧП произошло 26 июня 2018 года. По предварительным данным, подросток 2005 г.р. вместе с друзьями гулял по территории заброшенного хлебоприемного комбината.

Дети забрались на здание высотой около 5 метров. И один из подростков случайно задел электропровода, по которым подавалась электроэнергия под напряжением 10 тысяч вольт.

От полученных ожогов мальчик скончался на месте.

Сотрудники Следственного комитета в настоящий момент опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства ЧП. Также предстоит выяснить, кому принадлежала территория и лиц, ответственных за соблюдение требования безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области