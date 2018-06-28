В Малмыжском районе подросток погиб от удара электрическим током.
По факту обнаружения тела подростка в с . Гоньба Малмыжского района проводится доследственная проверка.
ЧП произошло 26 июня 2018 года. По предварительным данным, подросток 2005 г.р. вместе с друзьями гулял по территории заброшенного хлебоприемного комбината.
Дети забрались на здание высотой около 5 метров. И один из подростков случайно задел электропровода, по которым подавалась электроэнергия под напряжением 10 тысяч вольт.
От полученных ожогов мальчик скончался на месте.
Сотрудники Следственного комитета в настоящий момент опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства ЧП. Также предстоит выяснить, кому принадлежала территория и лиц, ответственных за соблюдение требования безопасности.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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