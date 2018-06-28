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В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

Вчера, 17:26 | Просмотров: 408 | Версия для печати
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Инцидент произошел 26 июня 2018 года.
 
34-летний пациент областной психиатрической больницы разбил окно в палате и осколком стекла поранил санитара. После чего нападавший и еще один пациент 1956 г.р. через разбитое окно сбежали из клиники.
 
Но далеко уйти беглецам не удалось. Спустя несколько часов пациенты клиники были задержаны и возвращены в больницу.
 
Санитару оказали медпомощь и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
 
По информации СУ СКР по Кировской области, сбежавший пациент 1984 г.р. в 2011 году был признан виновным в совершении общественно опасных деяний предусмотренных ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Но был освобожден от уголовной ответственности в связи с применением принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.
 
В настоящее время следственными органами проводится доследственная проверка по факту нанесения повреждений сотруднику учреждения. Кроме того, самым тщательным образом будут проверены действия сотрудников больницы.


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